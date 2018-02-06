В Украину движется мощный циклон

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами возможна гололедица и налипание мокрого снега.

В свою очередь в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами Киевской и Черниговской областях следует ожидать сильный снег или даже метель и налипание мокрого снега. А вот в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях в пятницу будет идти сильный дождь и мокрый снег, которые принесут с собой гололед и налипание мокрого снега.

Примечательно, что на Левобережье также усилится ветер, порывы которого будут достигать до 15-20 м/сек.

К слову, такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. А также есть вероятность перебоев в работе электрических сетей.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за одну ночь 43 населенных пункта в шести областях Украины остались без света.