14:56 22.04.2018 | Политика | Новости
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Разговор не удался - в Ереване арестовали оппозиционера Пашиняна

Полиция Еревана взяла под арест лидера оппозиционной парламентской фракции "Элк", главу партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна. Об этом передает Yerkramas.

Разговор не удался - в Ереване арестовали оппозиционера Пашиняна

Сообщается, что полиция начали зачищать улицы города и разгонять демонстрантов и активистов свето-шумовыми гранатами, водометами и резиновыми пулями. Члена партии "Гражданский договор" Сасуна Микаеляна также поместили в автозак. 

Ранее Армен Саркисян пришел на большой митинг на площади Республики пообщаться с лидером протестующих Николом Пашиняном, однако нормального диалога не вышло, политика постоянно перебивала и перекрикивала толпа активистов и протестующих. Его примеру последовал премьер Саргсян, но говорить с Пашиняном не решился, так как на имя последнего выдали ордер на арест.

В Ереване с понедельника проходят многотысячные акции протеста против назначения Саргсяна на пост премьер-министра страны. Демонстранты во вторник блокировали центр Еревана, произошли столкновения между сотрудниками полиции и манифестантами, в которых пострадали десятки людей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно экс-президент и новый премьер-министр Армении Серж Саргсян назвал условия своей отставки. 


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