Минздрав утвердил новый перечень бесплатных лекарств:

Это препараты, которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой могут получить бесплатно или с незначительной доплатой. Соответствующий Приказ министерства был подписан накануне за № 1446

Как сообщает пресс-служба ведомства, в обновленный реестр лекарств вошло 261 торговое название препарата. 59 из этих препаратов пациенты смогут получать бесплатно.

Ранее в программе участвовали 239 препаратов в целом и 47 бесплатных.

Также в сообщении сказано, что количество упаковок бесплатных для пациентов лекарств также возрастет.

В частности если в прошлом полугодии пациенты могли получить около десяти миллионов упаковок, то в течение следующих шести месяцев их количество составит более 14 миллионов.

В список бесплатных препаратов входят не только препараты украинских производителей, но и известных иностранных компаний.

Так, например, чтобы попасть в новый перечень препаратов, стоимость которых на 100% возмещаются за счет госбюджета, словацкая компания КРКА снизила цену почти на 72%.

Цены снизили также компании Orion (Финляндия) и AstraZeneca (Швеция).

В среднем цены на препараты программы снизились почти на 7%.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в июле Минздрав Украины пересмотрел перечень " Доступных лекарств". Согласно обновленному приказу министерства здравоохранения Украины был проведен пересмотр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению. Так, в обновленный перечень входит более 261 препаратов и 49 фармпроизводителей, 18 из них украинские и 28 иностранные.