Закупочные цены на яблоки в четыре раза ниже их себестоимости

Об этом сообщает Ассоциация "Укрсадпром".

По данным хозяйств-членов Ассоциации, закупочная цена на техническое яблоко в Украине сегодня озвучивается на уровне одна грн за килограмм без НДС. При этом себестоимость одного кг яблока составляет не менее четырех грн с НДС. При таких условиях сбор и реализация технического яблока становится для фермера убыточной.

Ассоциация "Укрсадпром" обратилась к основным производителям яблочного концентрата в Украине относительно ценовой политики на техническое яблоко.

Как сообщал "УРА-Информ", первого-восьмого августа, в период оптимального созревания херсонских арбузов, будет отправлена первая в этом сезоне баржа с 500 тоннами этого продукта.