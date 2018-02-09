Чего ожидает МВФ от Украины в 2018 году

По его словам, эксперты организации проведут ряд встреч с руководителями финансовых ведомств, банков и директоратов. Будет проведена независимая и прозрачная оценка уже проделанной Украиной реформ институций, на которые в большинстве и выделяла деньги МВФ.

Важнейшим экзаменом для страны станет вопрос о создании Антикоррупционного суда, так как прошлые кредитные договоренности обязывали официальный Киев довершить судебную реформу созданием именно этой инстанции. Вероятно, что будет подниматься вопрос об учреждение земельного кадастра для реализации программы создания рынка земли в Украине.

"То есть сейчас именно то время, чтобы мы продвинулись успешно в сотрудничестве с МВФ" , - подытожил Данилюк.

Как сообщалось в "Ура-Информ", сегодня, девятого февраля профильный комитет ВРУ признал работу Данилюка неудовлетворительной.