Баронесса из Шотландии запускает криптовалюту для женщин

Шотландская баронесса Мишель Мон и ее спутник жизни бизнес-магнат Даг Барроумен намерены создать специальную криптовалюты, ориентированной на женщин. Старт предпродажи токенов запланирован уже в следующим месяце, первого марта.
Об этом сообщает The Telegraph.
Как отмечается, самая популярная валюта в мире призвана вдохновить женщин инвестировать в индустрию технологий. В связи с этим Баронесса имеет очень большую надежду привлечь около 75 млн долларов на первичном размещении монет.
При этом размер минимальной инвестиции – 100 тыс долларов. В свою очередь основная продажа откроется через неделю с минимальными инвестициями в 100 долларов.
"Цена одного токена – 50 центов", - говорится в сообщении.
Общий размер эмиссии ожидается на уровне 250 млн токенов, из них для основателей зарезервировано 35%.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", израильская алмазная биржа хочет выпустить собственную криптовалюту, которая будет обеспечена бриллиантами. Новая криптовалюта будет иметь две разновидности: Carat, ориентированная на широкий круг инвесторов, и Cut - предназначенная для расчетов между профессиональными участниками алмазного рынка.