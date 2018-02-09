Баронесса из Шотландии запускает криптовалюту для женщин

Об этом сообщает The Telegraph.

Как отмечается, самая популярная валюта в мире призвана вдохновить женщин инвестировать в индустрию технологий. В связи с этим Баронесса имеет очень большую надежду привлечь около 75 млн долларов на первичном размещении монет.

При этом размер минимальной инвестиции – 100 тыс долларов. В свою очередь основная продажа откроется через неделю с минимальными инвестициями в 100 долларов.

"Цена одного токена – 50 центов", - говорится в сообщении.

Общий размер эмиссии ожидается на уровне 250 млн токенов, из них для основателей зарезервировано 35%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", израильская алмазная биржа хочет выпустить собственную криптовалюту, которая будет обеспечена бриллиантами. Новая криптовалюта будет иметь две разновидности: Carat, ориентированная на широкий круг инвесторов, и Cut - предназначенная для расчетов между профессиональными участниками алмазного рынка.