17:32 08.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине зафиксирована еще одна смерть от кори

В областной детской больнице города Мукачево от кори погиб малолетний ребенок.

В Украине зафиксирована еще одна смерть от кори

Об этом передает департамент здравоохранения Закарпатской ОГА. По предварительной информации, малолетняя жительница поселка Лазы Тячевского района поступило в больничное отделение еще неделю назад.

У девочки были диагностированы серьезные нарушения сердечно-сосудистой системы, ребенок страдал пневмонией.  Медики быстро установили причину заболевания - ребенок был не привит от кори, родители чада отказались вакцинировать ребенка по религиозным соображениям. 

Пациентку консультировали областные врачи и медики-ученые из Киева, ребенку предоставили все нужные лекарства, однако спасти девочку не удалось, основные симптомы были уже в запущенном состоянии.

Напомним, что с начала года в области зарегистрировано более 700 случаев заболевания корью, больше 70 процентов заболевших это дети до 18-ти лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в 2018 году вакцины от кори пообещал поставить в Украину Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Как говорится в сообщении Минздрава, организация предоставит около 901 тыс. 400 доз вакцин от кори в ускоренном порядке уже в конце февраля. 

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