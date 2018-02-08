Сытник заявил об угрозе срыва э-декларирования в Украине

Орган, который отвечает за проверку деклараций, просто не работает. Об этом в среду вечером, 7 февраля, в интервью Reuters заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

По его словам, электронное декларирование могло бы стать очень эффективным инструментом борьбы с коррупцией, однако, к сожалению, поскольку НАПК никогда не был создан, фактически так и не начал свою работу, этот инструмент сейчас под угрозой, - пояснил Сытник.

Вместе с тем глава НАБУ выразил уверенность, что создание независимого антикоррупционного суда в Украине зависит от политической воли руководства государства.

Напомним, система электронного декларирования заработала в полном режиме 1 сентября 2016 года, а ее работа не была безупречна – во время каждого периода подачи деклараций в НАПК в системе случались сбои. Чиновники жаловались, что не могут заполнить е-декларации на сайте НАПК, поскольку Единый государственный реестр деклараций работал неисправно.

Как сообщал УРА-Информ, комитет Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции обратился к главе парламента Андрею Парубию вынести на голосование парламента кандидатуры, предложенные ранее комитетом на должность независимого аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины. Комитет рекомендует рассмотреть на должность аудитора Марту Борщ, Карлоса Кастресана и Сергея Гончаренко.