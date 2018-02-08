Рева уверяет, что участникам АТО повысят пенсии

На сегодняшний день в старом законе пенсионеры, которые находятся в зоне АТО и служат в Киеве, имеют одинаковую пенсию. Правительство намерено изменить это в новом принятом законе.

Об этом в среду, во время заседание оборонного комитета заявил министр социальной политики Андрей Рева. Он также напомнил, что уже сейчас военные, которые служат в зоне АТО, получают зарплату вдвое большую, чем те, которые служат в столице.

Однако при перечислении пенсий это не учитывается и участники АТО получают одинаковую пенсию, - пояснил министр.

Вместе с тем Ревы отметил, что эту ситуацию можно будет изменить только после принятия нового закона о пенсионном обеспечении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Андрей Рева заявлял, что реформа пенсионного обеспечения военнослужащих увеличит размер их пенсий на 77% и учтет интересы участников боевых действий.