Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины по состоянию на четверг, 8 февраля, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2711,9635 грн;
100 евро - 3346,0206 грн;
10 российских рублей - 4,7617 грн.
При этом регулятор установил на 8 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1154.984105;
Серебро - 14.552294;
Платина - 860.581517;
Палладий - 884.123256.
Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 7 февраля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2746,0866 грн;
100 евро - 3385,6502 грн;
10 российских рублей - 4,7992 грн.
Как сообщал УРА-Информ, 25 января 2018 года Национальный банк Украины повысить учетную ставку до 16% годовых.
Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.