Нацбанк продолжает укреплять гривну

100 долл - 2711,9635 грн;

100 евро - 3346,0206 грн;

10 российских рублей - 4,7617 грн.

При этом регулятор установил на 8 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1154.984105;

Серебро - 14.552294;

Платина - 860.581517;

Палладий - 884.123256.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 7 февраля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2746,0866 грн;

100 евро - 3385,6502 грн;

10 российских рублей - 4,7992 грн.

Как сообщал УРА-Информ, 25 января 2018 года Национальный банк Украины повысить учетную ставку до 16% годовых.

Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.