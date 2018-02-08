07:00 08.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100185982:Polishuk

Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины по состоянию на четверг, 8 февраля, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк продолжает укреплять гривну

100 долл - 2711,9635 грн;

100 евро - 3346,0206 грн;

10 российских рублей - 4,7617 грн.

При этом регулятор установил на 8 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1154.984105;

Серебро - 14.552294;

Платина - 860.581517;

Палладий - 884.123256.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 7 февраля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2746,0866 грн;

100 евро - 3385,6502 грн;

10 российских рублей - 4,7992 грн.

Как сообщал УРА-Информ, 25 января 2018 года Национальный банк Украины повысить учетную ставку до 16% годовых.

Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.

Поделиться
Читайте также:
 
Джим Керри удалился из Facebook из-за вмешательства России в выборы - ФОТО Снег снова выпал в пустыне Сахара Квентин Тарантино прояснил ситуацию об изнасиловании 13-летней девочки В Украине появился Совет по вопросам интеллектуальной собственности
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив