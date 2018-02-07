17:33 07.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нафтогаз хочет начать закупки газа у РФ в марте

Государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа намерена начать закупки голубого топлива у российского Газпром уже в следующем месяце текущего года.

Нафтогаз хочет начать закупки газа у РФ в марте

Об этом заявил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Как отмечается, Нафтогаз и Газпром надеются на протяжении февраля имплементировать решение Стокгольмского арбитража в части контракта купли-продажи газа.

По словам Коболева, в компании есть документ, который близок к тому который, будет подписан. Поэтому, есть надежда в марте имплементировать решение в части контракта купли-продажи.

"Мы надеемся, что это нам даст возможность уже в марте этого года начать покупки газа у "Газпрома", – отметил глава правления Нафтогаза.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в прошлом году украинские производители импортировали 14,1 млрд куб. м голубого топлива, что на 27% больше по сравнению с 2016 годом. 

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