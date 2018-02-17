14:57 17.02.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
100186712:test

Чем удивила Одесса на отборочных на Евровидение-2018 - ВИДЕО

Одесский певец MELOVIN ошарашил судей своей композицией, которую он представил судью во втором полуфинале Нацотбора на конкурс Евровидение-2018.

Чем удивила Одесса на отборочных на Евровидение-2018 - ВИДЕО

Видео своей песни он опубликовал на странице Facebook.

Песня одессита называется Under The Ladder и выполнена она ее автором с настоящим "одесским шармом". MELOVIN считает, что его композиция отвечает всем требованием западной культуры поп-исполнения, а именно евродэнс.

Напомним, что сегодня пройдет второй полуфинал Евровидения-2018 года в Киеве.

Как сообщалось в "Ура-Информ", Никита Алексеев будет представлять Белоруссию на Евровидении-2018.

Поделиться
Читайте также:
 
Тимошенко в "кулуарах Мюнхена" общалась с российским послом - ФОТО Сегодня в Соломенском суде будут рассматривать дело "автомобильного хулигана" ALEKSEEV отправляется на Евровидение - ВИДЕО Мексика опять страдает от стихийного бедствия
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив