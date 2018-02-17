Чем удивила Одесса на отборочных на Евровидение-2018 - ВИДЕО

Видео своей песни он опубликовал на странице Facebook.

Песня одессита называется Under The Ladder и выполнена она ее автором с настоящим "одесским шармом". MELOVIN считает, что его композиция отвечает всем требованием западной культуры поп-исполнения, а именно евродэнс.

Напомним, что сегодня пройдет второй полуфинал Евровидения-2018 года в Киеве.

Как сообщалось в "Ура-Информ", Никита Алексеев будет представлять Белоруссию на Евровидении-2018.