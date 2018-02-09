14:31 09.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В аэропорту "Киев" пассажиры подрались за самолет

В международном аэропорту "Киев" произошла драка между пассажирами двух разных рейсов. Одни направлялись на отдых в Египет, другие – в Беларусь.

В аэропорту

Об этом конфузе сообщает "Эспрессо".

Отмечается, что причиной недоразумения между пассажирами стала поломка самолета, который должен был лететь в Шарм-эш-Шейх. Однако пассажирам подали другой самолет, который должен был приземлиться в Минске.

Так, возмущенные граждане Беларуси начали драку и не пускали пассажиров на посадку в Египет.

На место происшествия прибыли полицейские. Но правоохранителям пришлось просто наблюдать за дракой, поскольку конфликт возник в транзитной зоне после паспортного контроля. На место столкновений вызвали пограничников.

Кстати, оба рейса задерживаются. Сейчас выясняются все причины обстоятельств.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Харьковской области в поселке Безлюдовка двое мужчин в канун Рождества избили хозяина дома. Сообщение об инциденте поступило от сожительницы убитого 43-летнего мужчины седьмого января около семи часов утра.

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