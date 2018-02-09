14:59 09.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевгорсовет утвердил петицию о сносе "часовни" возле фундамента Десятинной церкви

Депутаты Киевского городского совета в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам градостроительства поддержали петицию №6972 с просьбой снести так называемую часовню УПЦ Московского патриархата возле фундамента Десятинной церкви в Киеве как незаконную.

Киевгорсовет утвердил петицию о сносе

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что депутаты рекомендуют мэру города поддержать данную петицию и поручить Киевской городской госадминистрации принять все предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на устранение правонарушений в кратчайшие сроки.

Соответствующее ходатайство поддержали все восемнадцать присутствующих депутатов, которая собрала более одиннадцати тысяч подписей.

Известно, "часовня" расположена на территории Национального музея истории Украины в центре Киева.  Директор Национального музея истории Украины Татьяна Сосновская сообщила, что иск в суд против религиозной организации, которая занимается незаконной застройкой, будет подавать сам музей.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", киевляне обратились в Киевский городской совет с просьбой организовать работу подземного трамвая. Столичные граждане зарегистрировали соответствующую петицию.

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