Киевгорсовет утвердил петицию о сносе "часовни" возле фундамента Десятинной церкви

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что депутаты рекомендуют мэру города поддержать данную петицию и поручить Киевской городской госадминистрации принять все предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на устранение правонарушений в кратчайшие сроки.

Соответствующее ходатайство поддержали все восемнадцать присутствующих депутатов, которая собрала более одиннадцати тысяч подписей.

Известно, "часовня" расположена на территории Национального музея истории Украины в центре Киева. Директор Национального музея истории Украины Татьяна Сосновская сообщила, что иск в суд против религиозной организации, которая занимается незаконной застройкой, будет подавать сам музей.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", киевляне обратились в Киевский городской совет с просьбой организовать работу подземного трамвая. Столичные граждане зарегистрировали соответствующую петицию.