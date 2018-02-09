Киевгорсовет утвердил петицию о сносе "часовни" возле фундамента Десятинной церкви

Депутаты Киевского городского совета в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам градостроительства поддержали петицию №6972 с просьбой снести так называемую часовню УПЦ Московского патриархата возле фундамента Десятинной церкви в Киеве как незаконную.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Отмечается, что депутаты рекомендуют мэру города поддержать данную петицию и поручить Киевской городской госадминистрации принять все предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на устранение правонарушений в кратчайшие сроки.
Соответствующее ходатайство поддержали все восемнадцать присутствующих депутатов, которая собрала более одиннадцати тысяч подписей.
Известно, "часовня" расположена на территории Национального музея истории Украины в центре Киева. Директор Национального музея истории Украины Татьяна Сосновская сообщила, что иск в суд против религиозной организации, которая занимается незаконной застройкой, будет подавать сам музей.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", киевляне обратились в Киевский городской совет с просьбой организовать работу подземного трамвая. Столичные граждане зарегистрировали соответствующую петицию.