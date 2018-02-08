В Киеве утвердили названия восьми новых улиц

Соответствующие изменения внесены в официальный справочник "Улицы Киева" и учтут в Реестре улиц и других поименованных объектов столицы. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, таким образом в столице наименованы такие улицы:

улица Всеволода Змиенко - от улицы Северо-Сырецкой до проспекта Правды (в честь генерал-хорунжего Армии УНР)

улица Александра Олеся - от улицы Газопроводной до улицы Сергея Данченко (в честь украинского писателя, поэта, драматурга)

улица Генерала Грекова - от улицы Газопроводной, улицы Синеозерний до улицы Сергея Данченко (в честь известного украинского военного деятеля, генерал-хорунжего Армии УНР, Начального коменданта УГА)

улица Семьи Кристеров - от улицы Северо-Сырецкой до проспекта Правды (в честь семьи предпринимателей садоводов происхождением из Саксонии, которые во второй половине XIX и в начале XX веков обладали большой усадьбой неподалеку от проектируемой местности (на так называемой Кристеровой горке) и сыграли важную роль в распространении среди киевлян культурного садоводства по лучшим европейским образцам)

улица Северина Наливайко - от улицы Сырецко-Садовой до проспекта Правды (в честь украинского военного деятеля, казацкого предводителя, одного из руководителей восстания 1594-1596 годов в Речи Посполитой)

улица Цветоводническая - от улицы Северина Наливайко до улицы Полковой (исчезла улица, существовавшей в районе Ветряных гор и пролегала от Галицкой улице к встречным переулке; цветоводство было одним из видов деятельности в этой местности вместе с виноградарством и садоводством)

улица Гаванская - от улицы Электриков до Набережно-Рыбацкой дороги (исчезла улица Киева, которая пролегала от Корабельной в Тульчинскую улице, возникла в 50-х годах XX века под названием Новая, а название Гаванская получила в 1955 году; ликвидирована в начале 1980-х годов в связи с перепланировкой)

улица Зарубинецкая - от улицы Электриков до Набережно-Рыбацкой дороги (улица расположена неподалеку реки Почайны, в верховье которой в 1960-1970 годах было раскопано поселение зарубинецкой археологической культуры).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг, 8 февраля, на пленарном заседании Киевской городской рады депутаты поддержали переименование станции и линии Киевского метрополитена. Теперь станция метро " Петровка" будет иметь новое название, а именно "Почайна".