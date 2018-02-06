18:12 06.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве полностью приостановлены занятия в 20 школах

В столице Украины продолжает расти количество больных гриппом и ОРВИ, в результате чего приостановлен учебный процесс в 20 школах. 

В Киеве полностью приостановлены занятия в 20 школах

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Согласно его словам, наибольшее число отсутствующих на учебе, по его словам, фиксируется в Святошинском и Дарницком районах. В то же время не закрыто ни одного школьного учебного заведения в Печерском и Подольском районах

Вообщем замглава КГГА пояснил, что из-за увеличения числа больных детей комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняла решение о полном или покласовом приостановлении учебного процесса.

Также Паворозник уточнил, что дошкольные учебные заведения закрываться не будут. Тем не мене в данный момент нужно ограничить проведение спортивных, культурно-массовых и других мероприятий в закрытых помещениях.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти города Ровно приняли решение закрыть все школы на карантин.

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