Найден простой способ борьбы со стрессом: эксперты выяснили, как держать себя в руках

Многочисленные исследования связывают жизнь в городе с риском развития тревоги, депрессии, проблем с психическим здоровьем и даже шизофрении. На этот раз исследователи сосредоточились не на причинах стресса, а на том, как его предотвратить.

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Об этой информации сообщило издание Science Alert, передает «УРА-Информ».

Был проведен уникальный эксперимент

Новый эксперимент провели ученые из Института развития человека имени Макса Планка. В исследовании приняли участие 63 здоровых взрослых человека. Их предупредили, что эксперимент будет включать МРТ и анкету, но никаких подробностей не было обнародовано. В ходе исследования ученые попросили испытуемых заполнить анкету, содержащую вопросы, которые могут повысить их уровень стресса перед первой МРТ.

Испытуемых разделили на две группы — одну попросили прогуляться 60 минут по многолюдному торговому центру, а другую отправили в парк общей площадью 3000 квадратных метров. хм Было только два условия – следовать маршруту и ​​не пользоваться мобильными телефонами. После прогулки испытуемых снова просили заполнить анкету, и их мозг снова сканировали.

Исследование было сосредоточено на определенной области мозга, отвечающей за обработку стресса, эмоциональное обучение и реакцию «бей или беги», — миндалевидное тело. Ученые проанализировали данные и обнаружили, что активность миндалины не изменилась при ходьбе по торговому центру. Или когда вы идете на прогулку в лес — здесь ученые отмечают значительное снижение активности этого отдела мозга.

Природа крайне важна для человека

Исследователи пришли к выводу, что часовой прогулки в лесу достаточно для предотвращения развития стресса и психического здоровья в целом. Кроме того, участники, у которых была возможность отправиться в поход на природу, отметили большую сосредоточенность и удовлетворение во время самой прогулки.

Исследователи надеются, что их выводы станут основой для дальнейших исследований связи между активностью мозга в стрессовой зоне и прогулками по лесу. По мнению ученых, мы можем многому научиться у наших предков, которые кочевали по саваннам, речным долинам и лесам — все это помогало им сохранять здоровый разум.

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