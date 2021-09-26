Учёные назвали простой овощ для долголетия: «Богат антиоксидантами»

Эликсир молодости ещё не придуман, а пожить подольше желает много людей.

Время чтения: 54 Секунд

Об этой информации сообщило Udf, передает Ura-inform.

Ученые провели ряд исследований и пришли к мнению чтобы достигнуть долголетия, нужно поменять своё меню. Эксперты сделали вывод что организм от воспалительных процессов сможет защитить обычная капуста.

Этот овощ богат на витамин К, фолиевую кислоту, витамин В6, кальций, калий и тиамин. Также в капусте содержится антиоксиданты, такие как витамин С и марганец а ещё соединения сульфорафана (обладающее противораковыми и антибактериальными свойствами).

Сульфорафан, по мнение исследователей, сможет предотвратить такие болезни как меланома, рак пищевода, предстательной и поджелудочной железы.

Со слов учёных, воспалительные процессы, которые проходят в организмк могут повреждать ДНК и приводить к возникновению злокачественных опухолей.

Также добавили доктора из медицинской клиники Mayo, необходимо включать в меню большое количество капусты, так как она сможет оказать на организм мощное противовоспалительное действие. А для наибольшего эффекта и пользы от овоща нужно исключить из рациона продукты, которые могут вызвать воспалительные процессы. К ним относят- мясные продукты после обработки, подслащенные напитки, мучные изделия и продукты, которые жарятся во фритюре.



Напомним ранее сообщалось, Учёные сделали открытие, объясняющее причину тяжелых кожных заболеваний: чем оно будет полезно человеку