Общество

Жителям ОРДЛО отменили выдачу важного документа: где его теперь можно получить

Стало известно что после завершения выборов в России население оккупированных территорий столкнулись с проблемой получения важного документа.

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Об этой информации сообщил росСМИ , передает Ura-inform.

На своих страницах в социальных сетях граждане делятся своими возмущениями по поводу того, что в «республиках» не представляется возможным оформить СНИЛС.Речь идёт о уникальном номере индивидуального лицевго счёта застрахованной особы в системе пенсионного страхования.

Если этот документ отсутствует, то на територии Росии человек не сможет официально трудоустроиться.

Ещё недавно жителей ОРДЛО принуждали к оформлению страхового номера индивидуального счёта. Но буквально на следующий день после выборов была остановлена работа по компьютерной регистрации СНИЛСа, а операторами было объявлено о изменениях получения данного документа.

Теперь, дабы получить страховой номер необходимо ездить в Ростовскую область Российской Федерации.

Местные жители очень возмущает данная ситуация, они не перестают делиться эмоциями. И выдвигают предположения что их используют только для политических целей.

Напомним ранее сообщалось, В ОРДО изменились правила въезда и выезда из «ДНР» с 24 сентября 2021 года: что нужно знать

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