Общество

Стало известно какую новую установку дали главарям «ДНР» и «ЛНР» российские кураторы

Из сообщений Главного управления разведки Министерства обороны Украины стало известно о том какую установку должны выполнить главари «Л/ДНР» на месте.

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Об этой информации сообщил Kriminal, передает Ura-inform.

Как стало известно из Главного управления разведки, в ОРДЛО завершился первый этап подготовительных сборов «резервистов»1 и 2 армейских корпусов РФ («ЛНР» и «ДНР» соответственно). Начался он двадцать первого сентября вместе с крупными мобильными командно-штабными военными учениями.

Также стали известны даты проведения второго зачётного этапа сбора «военнообязанных» ОРДЛО. Он будет проходить в следующие даты: 4-8 октября. И эту установку должны осуществить главари «Л/ДНР» по месту дислокации.

Пока военных из «резерва» отпускают домой, но уже спустя неделю соберут снова.

В тоже время, блогер из неподконтрольной Украине Макеевки «Иосиф Пиночет», поведал что работники шахт «Макеевуголь» массово «косят» от сбора и уходят на больничный.

В основном под мобилизацию попадают мужчины, которым приходится официально оформляться на предприятия. Им просто неуда деваться.  

Напомним, ранее сообщалось, Жителям ОРДЛО отменили выдачу важного документа: где его теперь можно получить

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