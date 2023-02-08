Культура

Мы требуем изменений – кто на заседании ООН внезапно обратился к Путину, Байдену и Зеленскому (видео)

Родион Власов

Война задевает, как оказалось, не только украинцев, но и тех, кто проживает далеко за пределами нашего государства.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что прервать свое молчание решил один из основателей рок-группы из Британии Pink Floyd – Роджер Уотерс. Более того, сделать он это решил во время заседания Организации Объединенных Наций.

«Мы требуем изменений. Президенты Джозеф Байден, Владимир Путин и Владимир Зеленский…Америка, НАТО, Россия, Евросоюз – вы все, пожалуйста, измените курс в данный момент. Договоритесь о том, чтобы прекратить огонь в Украине прямо на сегодня», – сказал он, обращаясь к лидерам государств.

В конце он добавил, что прекращение огня в Украине позволит миру «вздохнуть с облегчением». Однако в данный момент никто из официальных лиц ни одной страны не дал музыканту никакого ответа.

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