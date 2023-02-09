Зеленский о возможном масштабном наступлении РФ в Украину

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Об этой информации сообщил Rbc.ua, передает Ura-inform.

В ходе совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Риши Сунаком, глава украинского государства сказал, что российские оккупационные войска не останавливали свое наступление.

На фоне информации о возможном масштабном наступлении России, Зеленский заявил, что нужно сделать так, чтобы это россияне думали, когда Украина начнет свою атаку.

«Что касается того, когда ждать наступление. Мы живем в состоянии войны и говорить и думать о том, когда начнется наступление… А прекращалось ли оно? Оно просто было другой мощности. Мне кажется, что давайте сделаем так, чтобы россияне сидели и думали, когда украинское наступление начнется, и думали, как им выходить из нашей территории», – считает Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, Резников анонсировал много позитивных новостей для Украины: подробности.