Общество

Зеленский о возможном масштабном наступлении РФ в Украину

Родион Власов

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию напомнил, что полномасштабная война в Украине не прекращается уже более 11 месяцев.

Время чтения: 36 Секунд

Об этой информации сообщил Rbc.ua, передает Ura-inform.

В ходе совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Риши Сунаком, глава украинского государства сказал, что российские оккупационные войска не останавливали свое наступление.  

На фоне информации о возможном масштабном наступлении России, Зеленский заявил, что нужно сделать так, чтобы это россияне думали, когда Украина начнет свою атаку.

«Что касается того, когда ждать наступление. Мы живем в состоянии войны и говорить и думать о том, когда начнется наступление… А прекращалось ли оно? Оно просто было другой мощности. Мне кажется, что давайте сделаем так, чтобы россияне сидели и думали, когда украинское наступление начнется, и думали, как им выходить из нашей территории», – считает Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, Резников анонсировал много позитивных новостей для Украины: подробности.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
В, , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Родион Власов

Сейсмолог ответил, где в Украине возможно мощное землетрясение

Сейсмолог Александр Кендзера рассказал, что в Украине также могут произойти мощные землетрясения.

Родион Власов

Военный ВСУ назвал причины роста темпов мобилизации в Украине

Капитан 103 бригады территориальной обороны Александр Ганущин уверен, что мобилизация в Украине однозначно будет продолжаться.

Родион Власов

РФ предъявили территориальные требования: стало известно, в какой стране поднялись люди (видео)

На территории одной из восточных стран небезразличные граждане собрались вместе, чтобы донести свое требование к властям Российской Федерации.

kiman

На что способен богатейший человек страны во время войны

В 2022 году в преддверии весны весь мир узнал о начале полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины.

Родион Власов

Россия вводит особые талоны для украинцев: стало известно, каких территорий это касается

В Российской Федерации снова отличились одиозным поведением по поводу граждан Украинского государства.

Родион Власов

У ВСУ большое достижение на фронте: СМИ выяснили, кого удалось ликвидировать (фото)

Стало известно, что примерно в ночь с 5 на 6 февраля был ликвидирован человек из высшего офицерского состава армии Российской Федерации.

Recent Post

Top Category