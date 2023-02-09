Как быстро отмыть следы скотча на окне: не останется и следа

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Об этой информации сообщил Rbc.ua, передает Ura-inform.

Однако, как оказалось, эта клейка лента после демонтажа липкие следы, которые почти невозможно оттереть.

Убрать скотч с окна помогут мягкие средства, которые не повредят стеклу.

Содовый раствор

В стакане воды растворите 4 столовых ложки соды и разведите. В этом густом растворе смочите губку и протрите остатки скотча на стекле. После удаления следов скотча стекло протрите обычной водой.

Растительное масло

Бумажные полотенца или ватные диски смочите в любом растительном масле и потрите клей. Оставьте на 15 минут. За это время следы скотча размягчатся, и их можно будет вытереть обычной губкой.

Нашатырный спирт

Нашатырный спирт особенно эффективно отмывает пластиковые стекла, а также пластиковые рамы. В неразведенном спирту смочите губку и отмойте остатки скотча. Перед началом работы обязательно наденьте перчатки и откройте окна.

Ластик

Ластик довольно эффективно удаляет остатки скотча со стекла. Но для этого способа понадобится больше усилий и времени.

При помощи пара

Скотч легко удалить из стекла, если его предварительно выпарить. Поставьте рядом с окном чайник или чашку с кипятком. Когда стекло запотеет – аккуратно отклейте скотч.

Средством для мытья стекла

Разбрызгайте на окно много средства для мытья стекла. Оставьте его на несколько минут, а затем протрите сухим бумажным полотенцем.

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