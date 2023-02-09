Политика

Элиты РФ начали беспокоиться: разведка Запада выяснила, что их смущает в поведении Путина

Родион Власов

Определенный круг людей внутри Российской Федерации начали опасаться за свое будущее из-за главы России Владимира Путина.

Время чтения: 45 Секунд

Об этой информации сообщили в Bloomberg, где сослались на данные разведки Эстонии, передает «УРА-Информ».

Как известно, глава РФ, закрыв глаза на провалы так называемой «спецоперации», решился на затягивание времени. Однако разведчики выяснили, что элита РФ начала еще больше беспокоиться из-за того, что Путин мог попросту «сойти с ума».

В материале говорится о том, что проблему усугубляет даже положение вероятной постпутинской России. Они уверены, что в данный момент в РФ нет никакой группы влияния, которая могла бы разделять либеральные или хотя бы демократические ценности. В большинстве своем, как оказалось, сейчас борются за влияние внутри страны радикальные группировки: наемники ЧВК «Вагнер», а также чеченские воины Рамзана Кадырова.

Гендиректор Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин уверяет, что, несмотря на все прогнозы, Кремль не сумеет уничтожить Украину. Однако он признает, что у Кремля еще предостаточно ресурсов для ведения боевых действий.

Напомним, Гиркин-Стрелков предсказал бегство Путина из России: примерно как Янукович.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Родион Власов

РФ пригрозила Британии военными последствиями в случае передачи Украине истребителей

Посольство РФ в Лондоне предостерегло Соединенное Королевство от предоставления Украине истребителей и пригрозило ответом.

Родион Власов

Компания Маска ограничила для ВСУ использование интернета Starlink: озвучена причина

Компания Илона Маска SpaceX решила ограничить возможности использования спутникового интернета Starlink для военнослужащих ВСУ.

Родион Власов

Путин уже рассматривает себе преемника: источник Кремля назвал его имя  

Стало известно, что глава Российской Федерации Владимир Путин видит в одном человеке того, кто сможет заменить его на посту лидера РФ.

Родион Власов

Скажете, что это чудо? – Порошенко показал, что привез на фронт для ВСУ (фото)

Бывший лидер Украины и сегодняшний глава фракции «Европейская Солидарность» Петр Порошенко рассказал о том, что он делает для Вооруженных сил нашего государства.

Родион Власов

Британия дала Украине новое обещание: стало известно, что в Украину будут поставлять против РФ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак снова выразил солидарность с Украинским государством, и дал слово касательно помощи.

Родион Власов

В РФ началась подготовка к жизни без Путина: Гиркин сказал, кто претендует на «трон»

Известный террорист, участвовавший в создании формирований «Л/ДНР», Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал о том, что в России люди уже готовятся к тому, чтобы занять место диктатора Владимира Путина.

Recent Post

Top Category