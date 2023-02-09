Элиты РФ начали беспокоиться: разведка Запада выяснила, что их смущает в поведении Путина

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Об этой информации сообщили в Bloomberg, где сослались на данные разведки Эстонии, передает «УРА-Информ».

Как известно, глава РФ, закрыв глаза на провалы так называемой «спецоперации», решился на затягивание времени. Однако разведчики выяснили, что элита РФ начала еще больше беспокоиться из-за того, что Путин мог попросту «сойти с ума».

В материале говорится о том, что проблему усугубляет даже положение вероятной постпутинской России. Они уверены, что в данный момент в РФ нет никакой группы влияния, которая могла бы разделять либеральные или хотя бы демократические ценности. В большинстве своем, как оказалось, сейчас борются за влияние внутри страны радикальные группировки: наемники ЧВК «Вагнер», а также чеченские воины Рамзана Кадырова.

Гендиректор Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин уверяет, что, несмотря на все прогнозы, Кремль не сумеет уничтожить Украину. Однако он признает, что у Кремля еще предостаточно ресурсов для ведения боевых действий.

Напомним, Гиркин-Стрелков предсказал бегство Путина из России: примерно как Янукович.