Общество Экономика

Куриные яйца в Украине будут продавать по-новому: что изменится

Ирина

В Украине начнут продавать куриные яйца в соответствии с требованиями ЕС.

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Об этой информации сообщила “Минагрополитики и продовольствия Украины”, передает Ura-inform.

В пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что товар будут продавать по категориям: качество, вес, внешние особенности.

Сообщается, что при продаже куриных яиц планируют квалифицировать на два класса: «А» и «В».

Согласно проекту приказа «Об утверждении Требований к куримым яйцам», яйца класса «А» должны быть чистыми, без посторонних запахов, с невредимой скорлупой, с малоподвижным желтком без четких контуров.

Также яйца класса «А» разделят по весу:

– XL (очень крупные): вес которых составляет 73 г и больше;

– L (большие): вес которых составляет 63 г и более, но менее 73 г;

– М (средние): вес которых составляет 53 г и более, но менее 63 г;

– S (малые): вес которых составляет менее 53 г.

К яйцам класса « В» будут относиться все яйца, которые не соответствуют требованиям касса «А».

В ходе разработки приказа, отметили в Министерстве, учитывались рекомендации и директивы ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, в Украину попал опасный арахис, который вызывает рак – Госпотребслужба Одесской области.

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