Амбиции Маска: стали известны планы SpaceX на 2021 год

Super Heavy не сможет взлететь так быстро, как ожидала компания

Время чтения: 45 Секунд

Илон Маск хочет ускорить развитие своих технологий. На заводе американской компании будут созданы новые пусковые площадки, которые позволят разрабатывать сразу два корабля.

SpaceX разрабатывает свой космический корабль Starship уже много лет — в последнее время конструкция также подвергалась испытаниям, которые частично увенчались успехом. Компания захочет ускорить развитие описанной технологии. На объекте американского гиганта в Бока-Чика будут построены две стартовые площадки, которые позволят проводить испытания двух аппаратов одновременно.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Две стартовые станции для Starship позволят SpaceX одновременно разработать два прототипа. Модель SN9 в настоящее время готовится к запуску. Она, вероятно, будет протестирована в ближайшие месяцы.

Илон Маск также заявил, что Super Heavy не сможет взлететь так быстро, как ожидала компания. Первое испытание запланировано на 2021 год, но точно неизвестно, когда оно состоится.

Беспилотный полет на Марс планируется начать в 2022 году.

Ранее мы сообщали, что США готовят истребитель с поддержкой искусственного интеллекта.