«Давно мы не освобождали Нью-Йорк»: в НВФ посмеялись над Пушилиным

Боевики ДНР «со времен покойного Захарченко не наступали на Нью-Йорк, Славянск, Варшаву и не громили ВСУ языком»

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Пушилин заявил, что в случае, если власти Украины решаться на большую войну, то НВФ будут готовы идти дальше и «освобождать другие регионы». Члены НВФ иронично отреагировали на такое заявление «главы ДНР». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местного блогера «ДонРФ».

Блогер отметил, что боевики ДНР «со времен покойного Захарченко не наступали на Нью-Йорк, Славянск, Варшаву и не громили ВСУ языком».

«Если покойный Захарченко, при всех своих загибах, что-то имел за душой, например Республиканскую гвардию, которую финансировали на месте, то Пушилин имеет за душой Владика Брига, два десятка ТГ каналов и аппарат МММ 2011» — заявил он.

Также в НВФ считают, что прежде, чем пугать украинскую сторону, необходимо иметь армию с численностью хотя бы в 100 тысяч человек. Также она должна быть полностью укомплектована и хорошо финансируема.

«Пушилин не идиот, что велено то и сказал, а что вышло смешно — так это не к нему, это к тем кто на войну не явился, но хочет ее выиграть. Он всего лишь исполнитель, при чем не самый бездарный, задача возврата Донбасса в обмен на Крым решения просто не имеет. Но они стараются во всю, рискуя даже прослыть балаболами и попасть под техническую замену, как было двумя годами ранее» — добавил блогер.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация и депутат Верховной Рады Украины Виктор Медведчук намерены совместно использовать военнопленных в своих политических и имиджевых интересах. Такую попытку использования людей делегация Украины в трехсторонней контактной группе назвала «глубоко аморальной».