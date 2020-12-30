США готовят истребитель с поддержкой искусственного интеллекта

Все решение разрабатывается как часть нового загадочного истребителя

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Новый секретный истребитель ВВС США должен использовать второго пилота в виде искусственного интеллекта. Компьютерный алгоритм будет отвечать за выполнение критических задач в воздухе.

Надежный компьютерный алгоритм должен обеспечить более эффективную работу и боевые действия самого пилота — по крайней мере, так говорит Уилл Ропер, заместитель секретаря ВВС по технологиям и логистике. Все решение разрабатывается как часть нового загадочного истребителя в программе NGAD (Next Gen Air Dominance).

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Breaking Defense.

В ВВС США очень мало информации о ходе создания нового истребителя. Однако несколько советов о NGAD появились в сети или на специальных пресс-конференциях. Ропер также сообщил, что у NGAD будет второй пилот с искусственным интеллектом. Вполне возможно, что это та же модель алгоритма, которая использовалась в самолете-шпионе U-2, который был испытан в прошлом месяце в Калифорнии.

Уилл Ропер хочет, чтобы пилоты совершенствовали свои инстинкты и навыки благодаря поддержке искусственного интеллекта. Замгоссекретаря ВВС США уверен, что американцы добьются своей цели.

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