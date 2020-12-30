Общество

Есть вакцина — Украина заключила контракт на поставку вакцины от коронавируса

Виктор

Прививки будут делать тем украинцам, которые находятся в зоне риска

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Украина официально заключила контракт по поставку первой партии вакцины от коронавирусной инфекции. Речь идет о китайской вакцине компании Sinovac Biotech.

Министерство здравоохранения Украины заключило контракт с китайским производителем на поставку 1,8 млн доз вакцины. Эта партия должна быть доставлена в ближайшее время.

О этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Украина намерена вакцинировать китайским препаратом бесплатно. Отмечается, что прививки будут делать тем украинцам, которые находятся в зоне риска, а также тем, кто занимается борьбой с пандемией коронавируса

В тоже время стоит отметить, что эта вакцина на данный момент не прошла регистрацию ни в Китае, ни в других странах. В тоже время Sinovac Biotech является крупнейшей китайской компанией по производству вакцин. Решение о закупке вакцины этой компании ранее приняла Турция.

В январе следующего года планируется одобрение вакцины в других странах, также она будет представлена на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.

Ранее мы сообщали, что стала известна цена вакцины от коронавируса в Украине.

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Виктор

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