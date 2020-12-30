В Хорватии зафиксировано три новых землетрясения: какая ситуация в регионе

Это продолжение землетрясений, которые начались во вторник

Время чтения: 50 Секунд

В Хорватии утром в среду земля снова затряслась. Три сильных землетрясения силой от 3,9 до 4,8 вновь обрушились на районы, которые во вторник были разрушены землетрясением магнитудой 6,3. В городе Сисак и его окрестностях перепуганные люди покинули свои дома.

Первый толчок был зарегистрирован в 6:15 утра и имел магнитуду 4,7. Это ощущалось в Загребе, Великой Горице и Карловаце. После него, на в 6:26 балла произошло еще более сильное землетрясение — магнитудой 4,8. Это также ощущалось в Медимурье.

Об этом пишет УРА-Информ.

По сообщениям хорватской прессы, жители Сисака и близлежащих городов в ужасе покидали свои дома. Третье потрясение произошло через три минуты и имело силу 3,9 балла. «Нас сильно трясло, но длилось это недолго», пишут в соцсетях жители городка Глина, в окрестностях которого в результате землетрясения во вторник погибли пять человек.

«Ужас, три сильных землетрясения за 10-20 минут!» — написал другой местный интернет-пользователь.

Ранее мы сообщали, что пираты взяли в плен 6 украинских моряков у берегов Нигерии.