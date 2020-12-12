На американском сегменте МКС отказала система электропитания, — NASA

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На американском сегменте Международной космической станции Unity отказала система электропитания. Об этом стало известно из переговоров астронавтов с Землей. К слову, их транслирует NASA, передает УРА-Информ.

К текущему моменту определенная часть оборудования была отключена на треть своей мощности. Астронавтам необходимо было отключить датчики дыма и компьютер. Помимо этого, были отключены высокоскоростная связь и один гироскоп. Всего на борту МКС их четыре. Стоит отметить, что последние аппараты поддерживают ориентацию орбитальной станции в космическом пространстве.

Также известно, что снаружи сегмента США на МКС располагается ферма, у которой восемь панелей солнечных батарей. Каждый объект гарантирует выработку света для определенного канала питания. Сообщается, что от комплекса отключился блок разрядки-зарядки аккумуляторной батареи.

Ранее стало известно, что за 1,3 секунды до запуска двигателей первого прототипа межпланетного многоразового космического корабля компании Илона Маска Spacex Starship был отмене старт. Корабль должен был осуществить прыжок на 15 километров.