Телеведущая Ксения Бородина неоднозначно высказалась о теме ЛГБТ-сообщества

Тем самым, девушка ошарашила свою публику касательно заданной тематики, которая широко обсуждается в мире.

По словам ведущей Дома-2, если пропагандировать нетрадиционные отношения, то через несколько поколений численность населения сократится до нуля, и это ее больше беспокоит, чем сама агитация за ЛГБТ

"Я не могу сказать, что я против, у всех людей должны быть равные права! Но я не люблю пропаганду. Если они будут делать такой пиар и все будут туда входить, то, в конце концов, людей на Земле через несколько поколений не останется", — написала Бородина.

Ранее сообщалось, чтоВВ 12 июля умерла Келли Престон. Жена Джона Траволты уже два года боролась с раком молочной железы. Ей было 57 лет. Это вторая трагическая смерть в семье актера. В 2009 году умер его сын Джетт.