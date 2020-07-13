Умерла жена Джона Траволты

Информация о смерти актрисы была подтверждена Траволтой в Instagram. "У меня очень тяжелое сердце, чтобы объявить, что моя прекрасная жена Келли проиграла свою двухлетнюю борьбу с раком молочной железы. Она смело боролась с помощью любви и поддержки многих", - написал он.

Об этом пишет УРА-Информ.

Келли Престон была американской актрисой и моделью. Она появилась в более чем 60 телевизионных и кинопродукциях (в том числе "Близнецы" и "Джерри Магуайр"). Она познакомилась с Траволтой в 1987 году во время съемок фильма "Эксперты". Они поженились в 1991 году в Париже.

Их первый сын Джетт страдал от аутизма, он умер в 2009 году в результате удара головой о край ванны во время приступа эпилепсии. Ему было 16 лет. В 2000 году у них родилась дочь Элла Блю, в 2010 году - сын Бенджамин.

Последний фильм, в котором Престон снялся, был "Готти" с 2018 года. В нем снялась Виктория Готти, дочь мафиози, которую сыграл Траволта.

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