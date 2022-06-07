Во Флориде 2-летний мальчик случайно застрелил своего отца

Шокирующая история из США.

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Во Флориде двухлетний мальчик случайно застрелил своего отца из заряженного незакрепленного ружья. В момент происшествия все члены семьи находились в одной комнате.

Местные власти округа Ориндж объявили в понедельник, что трагедия произошла 26 мая. Когда предупрежденная полиция прибыла в дом жертвы недалеко от Орландо, они обнаружили, что Мари Айяла делала массаж сердца своему застреленному мужу Реджи Мабри, пишет УРА-Информ.

Следователи изначально полагали, что 26-летний мужчина, который вскоре скончался в больнице, застрелился. Однако старший ребенок сказал, что смертельный выстрел произвел его 2-летний брат, сообщает Le Journal de Quebec со ссылкой на шерифа округа Ориндж Джона Мина.

Оружие было в сумке, которую Мабри оставила на полу. Ребенок дотянулся до оружися и выстрелил отцу в спину, когда он играл в видеоигру на компьютере.

По словам шерифа, оба родителя были условно-досрочно освобождены после совершения нескольких преступлений, связанных с безнадзорностью детей и употреблением наркотиков.

“Владельцы оружия, которые не хранят его безопасно, находятся в доли секунды от таких трагедий”, – оценил он.

Трагедися во Флориде — не единичный случай. В августе 2021 года двухлетний ребенок нашел оставленный в рюкзаке пистолет и выстрелил матери в голову.

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