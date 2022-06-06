Мариуполь на гране эпидемии: растет смертность населения

Ситуация усугубляется отсутствием лекарств, медицинской помощи и лабораторий

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В оккупированном российскими войсками разрушенном Мариуполе зафиксирован резкий рост смертности, предположительно, от холеры. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире национального телемарафона, передает УРА-Информ.

«Начала поступать информация, что в Ростове-на-Дону подготовили уже отдельные инфекционные отделения, где готовятся принимать собственных военных, и слово „холера“ звучит внутри города», – отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Украины назвали населенные пункты, где украинские военные отбили наступление врага.