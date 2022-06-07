Общество

Россияне убили мэра Гостомеля: тело пролежало на улице несколько дней

Местные жители рассказали, как все происходило.

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Мэр Гостомеля Юрий Прилипко подключился к помощи мирным жителям, скрывающимся в убежищах. Он умер на улице после того, как его застрелили русские. Его тело нашли только через несколько дней. Жители городка рассказали телеканалу CNN шокирующие подробности гибели мэра Гостомеля.

После начала боев Прилипко и волонтеры организовали доставку еды и медикаментов людям, скрывающимся в убежищах, пишет УРА-Информ.

3 марта Прилипко и трое волонтеров поехали на машине развозить еду. Водитель автомобиля Тарас Кузьмак заявил, что мэр Гостомеля и другие пассажиры на переднем сиденье не были вооружены и не были одеты в бронежилеты. Юрий Шурма, один из пассажиров, добавил, что Прилипко хотел организовать доставку генераторов в этот день, так как в селе уже некоторое время нет электричества, воды и отопления.

«Возле дороги на Киев мы увидели колонну российских танков и попытались проехать в сторону подконтрольной Украине территории, но попали под обстрел», — сказал Кузьмак. Тогда один из мужчин, Иван Зоря, был убит выстрелом в голову. По словам Юрия Шурма, именно тогда пассажиры машины увидели бронетранспортер с нарисованной на нем буквой V.

Кузьмак рассказывает, что на помощь мэру и волонтерам пришли Давид Шеремет и еще двое мужчин, живших в этом районе, в том числе Александр Карпенко. Шеремет сказал CNN, что Карпенко был ранен, когда пытался помочь Прилипко. Добровольцы взяли Карпенко и оказали ему первую помощь, но на следующее утро он умер; вызвать медицинскую помощь не представлялось возможным. Прилипко умирал на улице, где его расстреляли, и его тело нашли только через несколько дней.

Ранее мы сообщали, что в Украине появился спецлагерь для пленных военных РФ.

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