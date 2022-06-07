Нам будет очень сложно: Зеленский предостерег украинцев

Планы России пока просчитать сложно, так как от них «неизвестно чего ждать»

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В случае прорыва российских военных на Донбассе ситуация на территории Украины может значительно ухудшиться, так как оккупанты могут вернуться на север,, а также расширить наступление на юг страны. Об этом заявил шестой президент Украины Владимир Зеленский, передает УРА-Информ.

«Если будет прорыв на Донбассе, нам будет очень сложно, куда-то дальше может пойти, если это может перейти на юг, ракетные удары по центру, по нашим стратегическим предприятиям. Может быть возвращение и на те территории, которые были оккупированы частично», – заявил гарант Конституции.

Ранее сообщалось, что глава Кремля Владимир Путин угрожает украинской стороне бить ракетами «туда, куда еще не бил» из-за поставок оружия Украине.