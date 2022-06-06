Кремль может вторгнуться в Молдову: The Times опубликовали тревожный прогноз

Кремль принял решение о военном вторжении в Молдову. Российское командование планирует нанести воздушный удар по Приднестровью, которое не контролируется Кишиневом. Десантников бомбят самолеты Ил-76 и вертолеты из оккупированного Крыма.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Российская операция может начаться ближе к 9 мая. В этот день глава Кремля Владимир Путин готовит провозглашение Приднестровья «независимым». Высадка российских войск в Тирасполе могла быть осуществлена ​​одновременно с попытками организовать мятеж против власти в Кишиневе. Украинские спецслужбы уже фиксируют некоторые действия в аэропорту Тирасполя.

Источники издания указывают, что исход событий в Молдове будет решающим для Украины. Украинское государство станет более уязвимым в военном отношении, если Кремлю удастся взять под контроль Молдову. Признание «независимости» Приднестровья, в свою очередь, напрямую повлияет на территориальную целостность Республики Молдова.

Военные аналитики Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс считают, что вторжением в Молдову Россия попытается решить три задачи: перенаправить части украинских вооруженных сил на юго-запад, остановить нынешний курс Кишинева на евроинтеграцию, а также оказать военную поддержку Западу.

В то же время западные спецслужбы не согласны с вышеизложенными выводами. Они считают, что Россия в настоящее время не имеет возможности безопасно уйти из Одесской области для переброски войск в Приднестровье. Кроме того, в Тирасполе необходимо наземное управление для усиления частей и доставки снарядов, которых у российской стороны на данный момент нет.

Напомним, мир уже устал от войны в Украине: это уже не тренд.