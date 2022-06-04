Мир уже устал от войны в Украине: это уже не тренд

Все меньше и меньшее количество людей интересуются тем, что происходит в Украине.

Время чтения: 47 Секунд

Мир начал уставать от войны в Украине. Все меньшее и меньшее количество людей ищут информацию о том, что происходит в Украине. Также мировые СМИ пишут о войне не так много материалов, как это было ранее.

Так за первую неделю полномасштабного вторжения Российской Федерации в социальных сетях было зафиксировано 109 млн взаимодействий с новостными материалами о войне в Украине. За последнюю неделю этот показатель упал в 22 раза меньше, пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

В тоже время количество онлайн материалов за первую неделю полномасштабного вторжения Российской Федерации составило 520 тысяч, а за последнюю – 70 тысяч.

В апреле и мае материалы о Джонни Деппе и Амбер Херде привлекли в 6 раз больше интереса, чем об Украине.

Война в Украине постепенно становится информационным фоном для западной аудитории. И это большой минус для Украины, ведь чем меньше людей об этом говорит, тем меньше шансов заставить мировых политиков помогать Украине.

Ранее мы сообщали, что россияне снова нанесли удар по Одесщине.