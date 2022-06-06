Политика

Кто может заменить Бориса Джонсона на должности премьер-министра Великобритании

Решающее голосование пройдет сегодня.

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В понедельник Консервативная партия может уволить Бориса Джонсона с поста председателя партии и, следовательно, премьер-министра. Среди его потенциальных преемников глава британской дипломатии Лиз Трасс, министр финансов Джереми Хант и Надхим Захави, ответственный за реализацию программы вакцинации от COVID-19.

Вотум недоверия Борису Джонсону должен состояться с 20:00 до 22:00 по киевскому времени. Если большинство депутатов от Консервативной партии захотят сменить лидера (за это должны проголосовать не менее 180 депутатов), действующий премьер попрощается с должностью главы правительства, пишет УРА-Информ.

Еще одним кандидатом на возможную должность является Пенни Мордаунт. Бывший глава Министерства обороны, который также является представителем фракции, поддерживающей Джереми Ханта. После того, как Хант проиграл гонку за лидерство в Консервативной партии, Пенни Мордаунт лишилась министерского портфеля.

Еще один кандидат Риши Сунак (нынешний глава Минфина). Однаок он также принимал участие в скандальной вечеринке и было бы глупо за него голосовать

Ранее мы сообщали, что Великобритания передаст Украине РСЗО M270.

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