Украинское контрнаступление может оттеснить россиян от Харькова – эксперты

Американские эксперты об успехах украинских сил.

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Контрнаступление украинских войск из Харькова на востоке Украины может вытеснить российские войска из окрестностей города или вынудить их к реорганизации, что может привести к нарушению их коммуникаций, считают эксперты Института военных исследований США (ISW).

Украинское контрнаступление из Харькова может сорвать операцию российских войск северо-восточнее города и, скорее всего, поставит россиян перед выбором: усиливать силы в районе Харькова или рискнуть потерять все позиции, с которых город может быть обстрелян с артиллерией, говорится в сообщении.

Верховный главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил в четверг, что украинские войска переходят в контрнаступление вокруг Харькова и близлежащего города Изюм в Харьковской области. Это было первое прямое заявление украинского командования о переходе там к наступательным действиям, – подчеркивает Институт военного дела.

По данным аналитического центра, за последние 24 часа украинские силы не добились подтвержденного прогресса, но отразили атаки российских войск, пытавшихся отбить ранее утраченные позиции. Русские добились определенного прогресса в наступлении на востоке Украины, но у украинских сил есть возможность развить контратаку у Изюма в более широкое контрнаступление и отбить оккупированные Россией районы Харьковской области.

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