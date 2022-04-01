Происшествия

В Белгороде настоящая паника после взрыва нефтебазы (ВИДЕО)

Россияне также ощутили хоть немножко то, что переживают украинцы уже больше месяца.

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Сегодня, первого апреля, в российском Белгорода произошел взрыв на местной нефтебазе. Это второй подобный случай в городе за несколько дней. Ранее взрыв прогремел на складе боеприпасов.

После этих событий в городе началась паника. Из-за взрыва большое количество владельцев автомобилей отправилось на заправки. Сейчас в городе большие пробки на АЗС, пишет УРА-Информ со ссылкой на местные паблики.

Губернатор области Гладков успокаивает, что причин для паники нет. Запасов топлива вроде бы хватит “на все заправки для работы сроком от 5 до 13 дней”. Однако местные жители не верят таким заявлением, судя по очередям на АЗС.

В экстренных службах сообщили, что есть угроза перехода огня на 16 резервуаров с топливом, сейчас горит восемь. Российское издание «Белгород-медиа» сообщает, что помимо нефтебазы, была обстреляна типография в поселке Северный.

Отметим, что в рф уже официально заявили, что якобы Украина обстреляла с помощью вертолетов этот склад. Однако по различным видео видно якобы вертолет – российский Ка-52 – таких на вооружении ВСУ просто нет. Украина пока никак не прокомментировала этот инцидент.

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