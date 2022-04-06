Новые санкции США против россии: что ожидает россиян

Впервые о службе доставки Turbo киевляне узнали в августе 2021 года и в такое непростое время компания решила поддержать своих настоящих и будущих клиентов, возобновив свою работу с 11:00 до 16:00. Заказ все также можно оставить через корзину, в наличии широкий ассортимент продуктов в категории овощи и фрукты, выпечка, бакалея, консервы, единственный нюанс работы в текущих условиях – заказ на самовывоз.

Как оформить заказ на сайте и получить товар?

Условия оформления заказа не изменились, оформить покупку можно через официальный сайт компании или мобильное приложение. Единственный нюанс – значительно сократилось время работы и оформить заказ сейчас можно только на самовывоз. Зато ассортимент продуктов фактически не поменялся, в наличии проверенные, популярные марки товаров в разных категориях, свежие овощи и фрукты. Доставка продуктов в Киеве от Turbo UA позволяет купить все самое необходимое. Добавив нужные позиции в корзину, можно переходить к заполнению данных доставки.

Сейчас самовывоз возможен по следующим адресам:

Ул. Анны Ахматовой, 35а;

Ул. Юрия Шумского, 1б;

Просп. Героев Сталинграда, 6, корпус 7;

Ул. Ломоносова 73 Г.

Перечень dark store будет расширяться, как и зона доставки заказов велокурьерами. Создатели настроены оптимистично и до конца мая планируют охватить весь Киев в качестве зоны доставки, но естественно будут смотреть по ситуации.

Бонусы для новых клиентов

Все, кто еще не знаком с этой службой доставки, но хотят заказать продукты, чтобы не стоять огромные очереди в супермаркете, получат дополнительное преимущество – 30 бонусных монет TurboCoin. А за регистрацию на сервисе полагается 50 TC. Это внутренняя виртуальная валюта компании, которую можно обменять на полезные товары в каталоге. Она накапливается в личном кабинете покупателя каждый раз, когда он совершает какие-то действия – приводит друга в службу доставки, покупает продукты на определенную сумму, интересуется новинками в каталоге и оставляет отзывы.

Впоследствии накопленные Turbo Coin можно обменять на бесплатную доставку, набор продуктов, сертификаты или пожертвовать на благотворительность, ведь компания Turbo планирует коллаборацию с другими компаниями и социальными проектами. Фирма уже успела заявить о себе, как о креативном и качественном проекте по доставке товаров, тем самым сохранив нервы и силы клиента – больше никаких проблем на кассе, траты времени на покупки и некачественных товаров.

Преимущества доставки продуктов Turbo.ua

Сейчас работа возобновляется только частично, все возможности и преимущества заказа на Turbo не раскрыты, поэтому стоит рассказать о них дополнительно. В первую очередь эта служба доставки продуктов на дом ценится за:

быструю доставку от 15 минут;

удобный заказ из мобильного приложения;

лояльные цены на услуги;

широкий ассортимент проверенных марок;

выгодную программу лояльности;

гарантированно высокое качество продуктов.

И это лишь малая часть того, что компания может и делает для жителей столицы. Все большее количество людей пользуются услугами доставки, ведь сумма минимального заказа – всего 100 гривен, а от 250 грн доставка бесплатная. Так что можно смело формировать список покупок, добавлять выбранные товары в корзину и получать полный пакет продуктов для употребления в свежем виде или приготовления.