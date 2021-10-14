Происшествия

В Донецке пенсионер подорвался, сжигая траву

Мужчина пострадал, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве

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Пенсионер, который проживал в Куйбышевском районе оккупированного пророссийскими боевиками украинского Донецка пострадал на своем участке. Он подорвался на неустановленном взрывном устройстве. Об этом сказано в отчете ОБСЕ, передает УРА-Информ.

«12 октября в Донецке пострадал пенсионер, проживающий в Админпоселке Куйбышевского района. Мужчина 89 лет собрал сухую траву у себя на приусадебном участке и решил ее спалить. После того, как мужчина подпалил траву, произошел взрыв, и он обнаружил, что получил ранение верхней части правой ноги», — отмечается в отчете.

В одной из местных больниц подтвердили, что к ним был доставлен пожилой мужчина с многочисленными осколочными ранениями верхней части правой ноги.

Ранее сообщалось, что в оккупированном пророссийскими боевиками Донецке в результате пожара погиб мужчина. 

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