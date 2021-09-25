Россия провела очередную провокацию против ВСУ: на этот раз в воздухе

Российские самолеты неоднократно залетали в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений

Время чтения: 28 Секунд

Российская Федерация вновь решила спровоцировать украинских военных. На этот раз во время военных учений ВСУ. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ, передает УРА-Информ.

Российские самолеты, как отметили в ведомстве, залетели в зону проведения боевых стрельб украинских зенитчиков.

«Самолеты РФ пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты. Российское руководство в очередной раз демонстрирует свое истинное лицо, устраивая провокации и подвергая опасности собственных военных летчиков», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время возгорания на шахте Засядько, которая сейчас находиться под контролем пророссийских боевиков, пропал шахтер.