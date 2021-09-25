Россия провела очередную провокацию против ВСУ: на этот раз в воздухе

Российские самолеты неоднократно залетали в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений
Российская Федерация вновь решила спровоцировать украинских военных. На этот раз во время военных учений ВСУ. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ, передает УРА-Информ.
Российские самолеты, как отметили в ведомстве, залетели в зону проведения боевых стрельб украинских зенитчиков.
«Самолеты РФ пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты. Российское руководство в очередной раз демонстрирует свое истинное лицо, устраивая провокации и подвергая опасности собственных военных летчиков», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что во время возгорания на шахте Засядько, которая сейчас находиться под контролем пророссийских боевиков, пропал шахтер.