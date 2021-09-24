Пожар на шахте Засядько: пропал человек

Ликвидация возгорания как и поиск пропавшего шахтера продолжаются

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Во время возгорания на шахте Засядько, которая сейчас находиться под контролем пророссийских боевиков, пропал шахтер. Об этом сообщает пресс-служба так называемого «МЧС ДНР», передает УРА-Информ.

В ведомстве заявили, что вчера в 21:30 на шахте им. Засядько произошло возгорание транспортной ленты. На момент аварии в шахте находился 61 человек. Стоит отметить, что 26 находились на аварийном участке.

«Утром, в 04:45 все люди из шахты выведены на поверхность, за исключением одного горняка», — уточнили в «МЧС».

Работам по поиску горняков, как уточнили в «ведомстве» помешало плотное задымление в месте пожара. Известно, что ликвидация пожара, как и поиск пропавшего шахтера, все еще продолжаются.

Ранее сообщалось, что сотрудники медицины в Днепровской областной клинической больнице имени Мечникова спасли жизнь украинского бойца за свободу из зоны ООС. У мужчины было крайне серьезное ранение головы, которое он получил в результате выстрела снайпера.