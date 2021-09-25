Не тявкайте в интернете, а идите и сделайте лучше: эмоциональная реакция отца Зеленского на критиков президента

Недавно родители президента Украины Владимира Зеленского зарегистрировались в Инстаграме и отец главы государства, читая критику в адрес своего сына эмоционально отреагировал в сети .

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Об этой информации сообщило 24tv, передает Ura-inform.

Отец Зеленского обратился к тем пользователям сети, которые всё-время жалуются, проклинают, обзывают его сына.Он сказал что прошел регистрацию в инстаграме не с целью слушать и читать возмущение и критику тех пользователей, которые постоянно только и лежат на диванах, даже не вставая с него.

«Если вас всё так не устраивает, всё вам не так, пойдите и делайте лучше, а не тявкайте в сети»,- возмутился Зеленский –старший.

Отцу президента есть чем гордиться, он достиг всего, чего он хотел собственным трудом и своим умом. На данный момент он живёт как хотел всегда. У него всё хорошо.

«И сейчас, достигнув преклонного возраста, я не хочу вести беседы с людьми, которые не стараются ни для себя, ни для своей семьи , зато им под силу бросаться на пожилого»-резюмировал отец Зеленского.



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