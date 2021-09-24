«Вовремя не поделились»: в РФ задержали ростовских таможенников за крышевание контрабанды

Их подозревают в покровительстве контраба

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В Ростовской области сотрудниками ФСБ были задержаны заместитель начальника таможенного поста МАПП «Матвеев Курган», а также двое ведущих инспекторов Южного таможенного управления ФТС РФ. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сообщение Следкома России.

В ведомстве добавили, что их подозревают в покровительстве контрабанды табачной продукции.

«Должностные лица Южной таможни на системной основе оказывали покровительство и координировали функционирование канала контрабанды, распределяя между собой многомиллионные взятки», — сказано в сообщении.

Незамедлительно на такие новости отреагировали и жители временно оккупированного украинского Донбассса. Они считают, что любая преступная деятельность на территории региона возможна только с «ДНР».

«Вчера арестовали троих российских таможенников на посту „Матвеев Курган“ за контрабанду сигарет 100 мил. руб. Покрывал начальник и 2 таможенника. А ведь это бизнес с дырой», — отметил пользователь в сети.

«Вовремя не поделились», — считают дончане.

Ранее сообщалось, что стали появляться новые подробности покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира. Напомним, что само покушение произошло 22 сентября в Киевской области.