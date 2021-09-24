Происшествия

Стали известны новые подробности покушении на Шефира

Антон Геращенко поделился новыми подробностями

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Стали появляться новые подробности покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира. Напомним, что само покушение произошло 22 сентября в Киевской области.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что экспертиза подтвердила, что в машину первого помощника президента попало 18 пуль. Он отметил, что организаторами и киллерами было подобрано место, которое плохо просматривается с дороги, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Геращенко рассказал, что сначала задачей убийцы было попасть в водителя, чтобы машина съехала в кювет. Тогда нападавший выстрелил бы в жертву.

Также он добавил, что оружие, с которого работали киллеры, ищут в лесополосах и даже в водоемах. Полиция, гвардейцы и ГСЧСники обследуют 430 гектаров леса. Он также отметил, что полиция продолжает проверять записи с ближайших камер видеонаблюдения.

Ранее отмечалось, что за нападением на Шефира стоят профессионалы. Напомним, что водитель был госпитализирован с несколькими ранениями.

Ранее МВС сделало заявление о покушении на Шефира.

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