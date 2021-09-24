Общество

Украинцам предложили поучаствовать в испытаниях препаратов от COVID-19

Исследования в Украине проводят на должном профессиональном уровне

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Граждане Украины могут присоединиться к исследованиям медицинских препаратов против коронавирусной инфекции нового поколения, которые сейчас проходят во всем мире. Такие испытания помогут ученым определить эффективность препаратов, которые используются при лечении пневмонии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минздрава Украины, передает УРА-Информ.

«Перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое исследование лекарства. Оно предусматривает химические, физические, биологические, микробиологические, фармакологические, токсикологические и другие научные исследования и изучают его специфическую активность и безопасность», — отметили в Минздраве.

Сейчас проводится 31 исследование. В них можно принять участие гражданам Украины. Полный перечень исследований, которые проводятся доступен на сайте Государственного экспертного центра Минздрава по профилю испытания «COVID-19».

Исследования в Украине, как подчеркнули в Минздраве, проводят на должном профессиональном уровне.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 24 сентября на территории украинского государства было выявлено порядка 960 случаев нового штамма пневмонии «Дельта».

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